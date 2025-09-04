हेलमेट जागरूकता अभियान पड़ा फीका, पेट्रोल पंपों पर दिखी लापरवाही.. तो कुछ पर सख्ती का असर

No helmet no petrol campaign: सड़क हादसे रोककर लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1 सितंबर से शुरू किए गए रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अभियान को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है। बुधवार को तीसरे दिन भी अनेक लोगों के सिर पर हेलमेट नहीं थे। वह पेट्रोल पंप पर दूसरे के सामने हेलमेट के लिए हाथ फैलाते नजर आए। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के सख्ती दिखाने का असर भी दिख रहा है। यहां लोग हेलमेट लगाकर पेट्रोल डलवाने पहुंचे।
धीरे-धीरे करेंगे सख्ती: रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अभय भंसाली ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को हेलमेट पहनने और अपनी सुरक्षा की बात कहकर समझा रहे हैं। धीरे-धीरे लोगों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देने में सख्ती करेंगे। अभी कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति भी बन रही है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की सफलता के लिए जनता से सहयोग की अपील करते हैं।
घर से निकलते समय सिर पर हेलमेट जरूर लगाएं। सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए। किसी से हेलमेट मांगकर पेट्रोल डलवा भी लेंगे, लेकिन सड़क पर वाहन चलाने के दौरान अनहोनी से बचाने में भी यह आपकी मदद करेगा। क्योंकि आपका परिवार आपके सुरक्षित लौटने का इंतजार करता है।
No helmet no petrol campaign: पुलिस लाइन, कचहरी चौक, जयस्तंभ और जीई रोड स्थित पेट्रोल पंप में कर्मचारी लोगों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना करते रहे। जिस पर दो पहिया चालक दूसरे से हेलमेट मांगते नजर आए।