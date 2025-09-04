हेलमेट जागरूकता अभियान पड़ा फीका, पेट्रोल पंपों पर दिखी लापरवाही.. तो कुछ पर सख्ती का असर

No helmet no petrol campaign: सड़क हादसे रोककर लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1 सितंबर से शुरू किए गए रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अभियान को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है। बुधवार को तीसरे दिन भी अनेक लोगों के सिर पर हेलमेट नहीं थे। वह पेट्रोल पंप पर दूसरे के सामने हेलमेट के लिए हाथ फैलाते नजर आए। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के सख्ती दिखाने का असर भी दिख रहा है। यहां लोग हेलमेट लगाकर पेट्रोल डलवाने पहुंचे।