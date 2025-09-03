Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल

Raipur News: पेट्रोल देने से मना किया तो एक जिस बाइक सवार ने हेलमेट पहनकर पेट्रोल डलवाया उससे दूसरे बाइक सवार हेलमेट उधारी मांगकर पेट्रोल डलवाते नजर आया।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 03, 2025

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल

Raipur News: रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का दूसरे दिन भी शहर में हाल जस का तस रहा। पत्रिका ने अभियान के दूसरे दिन भी शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंप में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि फाफाडीह स्थित पेट्रोल बिना हेलमेट के कर्मचारियों ने पेट्रोल देने से मना किया तो एक जिस बाइक सवार ने हेलमेट पहनकर पेट्रोल डलवाया उससे दूसरे बाइक सवार हेलमेट उधारी मांगकर पेट्रोल डलवाते नजर आया।

वहीं, रायपुरा, न्यू राजेंद्र नगर समेत अलग-अलग पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के लोग पेट्रोल डलाते नजर आए। हालांकि अन्य जगहों पर जागरुकता के बिना हेलमेट को पेट्रोल नहीं का पोस्टर तो लगाया गया है। पर यह लाइन सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह गया है।

राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोपहिया विक्रेताओं और डीलर्स से आगे आने का आह्वान किया है। मंगलवार को यातायात कार्यालय में रायपुर और आसपास के दोपहिया विक्रेताओं और डीलर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि हेलमेट की ब्रिकी अनिवार्य रूप से करें। पुलिस हेलमेट जागरूकता अभियान चला रही है।

एसएसपी ने डीलर्स से कहा कि जिस तरह से वाहन बेचते समय लोगों को उसकी विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं, वैसे ही हेलमेट के प्रति बताएं। स्पीड बाईक बेचते समय सभी सुरक्षा प्रणाली की जानकारी दें। विगत 7 माह में सड़क हादसों में सिर में चोट लगने से 214 लोगों का मौत हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले अगस्त में एसएसपी सिंह ने डीलर्स को हेलमेट देने के लिए पत्र लिखा था।

इस अवसर पर रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी ने कहा कि सभी डीलर्स को पहले से ही हेलमेट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी से चर्चा की गई है कि वाहन के साथ हेलमेट नि:शुल्क दिया जाए। इस पर अमल होने पर वाहन खरीदने वालों को इसकी सुविधा मिलेगी।

बैठक में आरटीओ आशीष देवांगन, एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एएसपी ट्रैफिक डॉ. अनुराग झा, डीएसपी सतीश ठाकुर एवं गुरजीत सिंह उपस्थित थे। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अभय भंसाली ने बताया कि दो दिनों से लोगों को बोल रहे हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। कई पेट्रोल पंपों में तो विवाद की स्थिति हुई है। सभी पंप वाले प्रयास कर रहे है, पर आमजनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा।

पत्रिका कनेक्ट