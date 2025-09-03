Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल

Raipur News: रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का दूसरे दिन भी शहर में हाल जस का तस रहा। पत्रिका ने अभियान के दूसरे दिन भी शहर के अलग-अलग पेट्रोल पंप में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि फाफाडीह स्थित पेट्रोल बिना हेलमेट के कर्मचारियों ने पेट्रोल देने से मना किया तो एक जिस बाइक सवार ने हेलमेट पहनकर पेट्रोल डलवाया उससे दूसरे बाइक सवार हेलमेट उधारी मांगकर पेट्रोल डलवाते नजर आया।