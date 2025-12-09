MD-MS Admissions: एमडी-एमएस एडमिशन में बड़ा बदलाव! स्टेट कोटे की 10% सीटें ओपन कैटेगरी में शिफ्ट

स्टेट कोटे की 50 फीसदी सीटों को दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें 25-25 फीसदी सीटें इंस्टीट्यूशनल व नॉन इंस्टीट्यूशनल छात्रों के लिए रहेगा। इसे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 दिसंबर के पहले बने नियम में इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल व हैल्थ साइंस विवि से संबद्ध कॉलेजों के छात्र ही पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते थे। हाईकोर्ट ने एक छात्रा की याचिका पर 100 फीसदी स्थानीय डोमिसाइल का नियम रद्द कर दिया था। इसके बाद शासन को नया प्रवेश नियम बनाना पड़ा।