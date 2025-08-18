MTech in medical: मेडिकल डिवाइस में एमटेक शुरू, गेट पास छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी

MTech in medical: एनआईटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने मेडिकल डिवाइस में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कोर्स में आईवीडी और क्रिटिकल केयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कार्यक्रम बी.फार्मा, एमबीबीएस, बीई/बीटेक तथा संबद्ध विज्ञान स्नातकों के लिए तैयार किया गया है। गेट पास छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि गेट रहित छात्रों के लिए भी बिना छात्रवृत्ति श्रेणी उपलब्ध है।