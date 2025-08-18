MTech in medical: मेडिकल डिवाइस में एमटेक शुरू, गेट पास छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी

MTech in medical: एनआईटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने मेडिकल डिवाइस में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कोर्स में आईवीडी और क्रिटिकल केयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कार्यक्रम बी.फार्मा, एमबीबीएस, बीई/बीटेक तथा संबद्ध विज्ञान स्नातकों के लिए तैयार किया गया है। गेट पास छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि गेट रहित छात्रों के लिए भी बिना छात्रवृत्ति श्रेणी उपलब्ध है।
इस कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी मेडटेक कंपनियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, नियामक संस्थाओं, मेडिकल डिवाइस गुणवत्ता नियंत्रण और अस्पतालों में करियर बना सकेंगे। कार्यक्रम में उद्योग-उन्मुख मॉड्यूल शामिल हैं जैसे डिवाइस डिजाइन, बायोसेंसर निर्माण, एआई व आईओटी एकीकरण और नियामक प्रशिक्षण।
छात्रों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और मेडिकल-ग्रेड उपकरणों के साथ क्लीन रूम में व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। विभाग का एम्स रायपुर के साथ एमओयू है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अस्पताल प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।