बिहार के बाद CG में भी वोटर लिस्ट पर मचा घमासान, MLA मूणत और संपत के नाम दो विस क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में… जानें

CG Politics: बिहार वोटर लिस्ट मामले में मचे बवाल के बाद छत्तीसगढ़ में भी वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में भी वोटर चोरी करने का आरोप लगाया है। शहर कांग्रेस कमेटी ने पत्रकारवार्ता लेकर आरोप लगाया कि भाजपा के दो विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल का नाम दो विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए विधायक मूणत और अग्रवाल का निर्वाचन शून्य करने की मांग की है।