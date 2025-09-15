Navratri 2025: नवरात्र की तैयारियाँ तेज, रायपुर में पहुंचने लगीं माता की प्रतिमाएं, देखें Photo

Navratri 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। शहर में देवी प्रतिमाओं की स्थापना की हलचल अब तेज हो चुकी है। विभिन्न समितियों द्वारा अलग-अलग स्वरूपों में माता की मूर्तियां लाई जा रही हैं। कहीं मां दुर्गा को नौ रूपों में सुसज्जित किया जा रहा है तो कहीं शेर पर सवार भव्य प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं।