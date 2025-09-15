Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Navratri 2025: नवरात्र की तैयारियाँ तेज, रायपुर में पहुंचने लगीं माता की प्रतिमाएं, देखें Photo

Navratri 2025: रायपुर शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। शहर में देवी प्रतिमाओं की स्थापना की हलचल अब तेज हो चुकी है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

Navratri 2025: नवरात्र की तैयारियाँ तेज, रायपुर में पहुंचने लगीं माता की प्रतिमाएं, देखें Photo(photo-patrika)
Navratri 2025: नवरात्र की तैयारियाँ तेज, रायपुर में पहुंचने लगीं माता की प्रतिमाएं, देखें Photo(photo-patrika)

Navratri 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। शहर में देवी प्रतिमाओं की स्थापना की हलचल अब तेज हो चुकी है। विभिन्न समितियों द्वारा अलग-अलग स्वरूपों में माता की मूर्तियां लाई जा रही हैं। कहीं मां दुर्गा को नौ रूपों में सुसज्जित किया जा रहा है तो कहीं शेर पर सवार भव्य प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं।

Navratri 2025: माता की प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू

रविवार को जीई रोड पर कई समितियां माता की प्रतिमाओं को ले जाते हुए दिखाई दीं। प्रतिमा निर्माण से लेकर सजावट तक हर जगह भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। इस बार पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए शहर की पूजा समितियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।

नवरात्र पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और जगह-जगह पंडाल सजाने का काम भी शुरू हो चुका है। श्रद्धालु माता की आराधना के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

Updated on:

15 Sept 2025 02:16 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Navratri 2025: नवरात्र की तैयारियाँ तेज, रायपुर में पहुंचने लगीं माता की प्रतिमाएं, देखें Photo

