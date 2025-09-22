रायपुर में नवरात्रि की धूम! घर-घर और मंदिरों में दीपों की रौनक, नौ दिन तक चलेगा उत्सव…

पूजा घरों को सजाने से लेकर बैंडबाजा की धूम के बीच उत्सव समितियां मां दुर्गा की प्रतिमाएं लाने में जुटी रहीं। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक 10 दिन मातारानी की भक्ति से राजधानी का माहौल भक्तिमय रहेगा। मुय सड़कें शाम होते ही झांकियों के आसपास से लेकर रंगीन रोशनी से जगमगाने लगी हैं। पूजा पंडालों और झांकियों में शाम के समय आरती, पूजन कर मां शेरावाली से विराजने का आह्वान करेंगे।