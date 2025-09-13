ऑपरेशन ऑलआउट में 36 घंटे तक चली गोलियों की गूंज, 5.22 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली ढेर

Naxal Operation All Out: बीजापुर/छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को लगातार सफलता मिल रही है। गुरुवार को जहां गरियाबंद में 10 नक्सलियों को ढेर करने की कामयाबी मिली थी, तो वहीं शुक्रवार को बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र दो नक्सली ढेर कर दिए गए। बस्तर में इस वक्त बारिश का दौर जारी है। जंगल के भीतर नदी-नाले उफान पर हैं बावजूद एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं।