रायपुर

ऑपरेशन ऑलआउट में 36 घंटे तक चली गोलियों की गूंज, 5.22 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली ढेर

Naxal Operation All Out: गरियाबंद जिले के मैनपुर से 28 किमी दूर राजाडेरा-मटाल पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 36 घंटे तक मुठभेड़ चली। इसमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली मारे गए।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

Naxal Operation All Out (Photo source- Patrika)
Naxal Operation All Out (Photo source- Patrika)

Naxal Operation All Out: गरियाबंद जिले में थाना मैनपुर से महज 26-28 किमी दूर राजाडेरा-मटाल पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार को हुई मुठभेड़ 36 घंटे तक चली थी। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई तो सुरक्षाबलों को 6 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनकी शिनाख्त भी कर ली गई है।

Naxal Operation All Out: मुठभेड़ में सबसे बड़ा नाम आया सामने

मिली जानकारी के अनुसार 10 नक्सलियों पर 5 करोड़ 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिनमें प्रमुख रूप से मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज (सेंट्रल कमेटी सदस्य), प्रमोद उर्फ पंडरन्ना (ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य), विमल उर्फ जाडी वेंकट (ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य) जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा दो एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) रैंक, दो पीसीएम (प्लाटून/प्रोजेक्ट कमांडर) रैंक और अन्य पार्टी सदस्य भी मारे गए।

ये भी पढ़ें

सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, बढ़ सकती है संख्या… दोनों ओर से चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग
बीजापुर
बीजापुर में दो नक्सली ढेर (Photo source- Patrika)

मृतकों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। एडीजी विवेकानंद सिन्हा और आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मुठभेड़ में सबसे बड़ा नाम सामने आया मनोज बालकृष्णन भास्कर का, जो नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। उस पर अकेले ही 1.5० करोड़ रुपए का इनाम था।

वहीं, प्रमोद उर्फ पांडु, ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य पर 65 लाख रुपए का इनाम था। टेक्निकल टीम संभालने वाला विमल उर्फ मगन्ना भी ढेर हुआ, जिस पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम था। इनके अलावा, महिला नक्सली नंदे उर्फ मंजू, रंजीता, अंजलि, सिंधु समेत कई कुख्यात नाम मारे गए, जिन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था।

दूसरे दिन बीजापुर में दो नक्सली ढेर

Naxal Operation All Out: बीजापुर/छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को लगातार सफलता मिल रही है। गुरुवार को जहां गरियाबंद में 10 नक्सलियों को ढेर करने की कामयाबी मिली थी, तो वहीं शुक्रवार को बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र दो नक्सली ढेर कर दिए गए। बस्तर में इस वक्त बारिश का दौर जारी है। जंगल के भीतर नदी-नाले उफान पर हैं बावजूद एक बार फिर से ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट, 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से 2100 युवाओं को रोजगार
रायपुर
धुर नक्सल इलाके में उद्योगों की आहट (Photo source- Patrika)

