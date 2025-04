NCERT New Books 2025: क्लास 4, 5, 7, 8 के लिए एनसीईआरटी की नई किताब कब मिलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट, जानें

When NCERT Books for 2025 will Come in Market: सेशन 2025-26 के लिए एनसीईआरटी की नई किताबों के बाजार में आने के समय में देरी हो रही है। एनसीईआरटी ने कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के सिलेबस में बदलाव किया है। जिसके कारण अब तक इन कक्षाओं की किताबें मार्केट में नहीं पहुंच पाई है।