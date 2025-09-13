NEET UG Counselling 2025: प्रदेश में बढ़ीं 200 एमबीबीएस सीटें, दूसरे राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू

NEET UG Counselling 2025: प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग शनिवार से शुरू होगी। छात्र 13 से 17 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं च्वाइस फिलिंग 18 सितंबर तक कर सकेंगे। हालांकि छात्र च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है।