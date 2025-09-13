NEET UG Counselling 2025: प्रदेश में बढ़ीं 200 एमबीबीएस सीटें, दूसरे राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू

NEET UG Counselling 2025: प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग शनिवार से शुरू होगी। छात्र 13 से 17 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं च्वाइस फिलिंग 18 सितंबर तक कर सकेंगे। हालांकि छात्र च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है।
शनिवार को सीट मैट्रिक्स जारी होने की संभावना है। एनएमसी ने बालाजी रायपुर में 100, शंकराचार्य व अभिषेक कॉलेज भिलाई को 50-50 अतिरिक्त सीटों की मान्यता दी है। इससे प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 1980 से बढक़र 2180 पहुंच गई है। इससे कट ऑफ 2 से 3 अंक गिर सकता है।
NEET UG Counselling 2025: निजी कॉलेजों में नई सीटों को मान्यता के बाद स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटें भी बढ़ गई हैं। पहली बार प्रदेश में हर राउंड में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यही नहीं नई मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। आवंटन सूची तो आएगी ही, क्योंकि इसके बिना कॉलेजों में प्रवेश नहीं हो सकता।