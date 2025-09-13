Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

NEET UG Counselling 2025: प्रदेश में बढ़ीं 200 एमबीबीएस सीटें, दूसरे राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू

NEET UG Counselling 2025: निजी कॉलेजों में नई सीटों को मान्यता के बाद स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटें भी बढ़ गई हैं। पहली बार प्रदेश में हर राउंड में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

NEET UG Counselling 2025 (Photo source- Patrika)
NEET UG Counselling 2025 (Photo source- Patrika)

NEET UG Counselling 2025: प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग शनिवार से शुरू होगी। छात्र 13 से 17 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं च्वाइस फिलिंग 18 सितंबर तक कर सकेंगे। हालांकि छात्र च्वाइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है।

शनिवार को सीट मैट्रिक्स जारी होने की संभावना है। एनएमसी ने बालाजी रायपुर में 100, शंकराचार्य व अभिषेक कॉलेज भिलाई को 50-50 अतिरिक्त सीटों की मान्यता दी है। इससे प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 1980 से बढक़र 2180 पहुंच गई है। इससे कट ऑफ 2 से 3 अंक गिर सकता है।

NEET UG Counselling 2025: निजी कॉलेजों में नई सीटों को मान्यता के बाद स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटें भी बढ़ गई हैं। पहली बार प्रदेश में हर राउंड में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यही नहीं नई मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। आवंटन सूची तो आएगी ही, क्योंकि इसके बिना कॉलेजों में प्रवेश नहीं हो सकता।

CG News: EWS Certificate का बड़ा फर्जीवाड़ा, एमडी-एमएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू, पर रिपोर्ट अधूरी
रायपुर
9 माह में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बताया वैध (Photo source- Patrika)

मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में इस हालत में मिला शव
जगदलपुर
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र ने की आत्महत्या (Photo source- Patrika)

