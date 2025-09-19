Patrika LogoSwitch to English

रायपुर में VIP मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार TI हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप…

CG News: रायपुर कोतवाली इलाके में एक वीआईपी की कार पर गमला गिरने की सजा थानेदार को मिली। कोतवाली टीआई को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2025

रायपुर में VIP मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार TI हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप...(photo-patrika)
रायपुर में VIP मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार TI हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कोतवाली इलाके में एक वीआईपी की कार पर गमला गिरने की सजा थानेदार को मिली। कोतवाली टीआई को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनके साथ 5 अन्य टीआई का तबादला किया गया है। हालांकि वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि ये रूटीन के तबादले हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कोतवाली थाना प्रभारी अजीत राजपूत को पुलिस लाइन भेजा गया है।

CG News: सुरक्षा चूक पर कार्रवाई

उनके स्थान पर डीडी नगर के टीआई एसएन ङ्क्षसह को कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मौदहापारा टीआई रवीन्द्र ङ्क्षसह को डीडी नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह पुलिस लाइन से मुकेश शर्मा को मौदहापारा टीआई बनाकर भेजा गया। मुकेश इससे पहले विधानसभा थाना प्रभारी रह चुके हैं। इसके साथ ही शील आदित्य कुमार ङ्क्षसह को पुरानी बस्ती थाना प्रभारी बनाया गया है। मनीष तिवारी को माना टीआई बनाया गया है।

गमले ने छुड़ाया थाना

कुछ दिन पहले एक वीआईपी कोतवाली इलाके में डॉक्टर के पास आए थे। इस दौरान उनके ड्राइवर ने कार पुलिस लाइन में एक मकान के पास खड़ी कर दी। इसके बाद वे डॉक्टर के पास चले गए। इस बीच किसी ने उनकी कार पर गमला फेंक दिया। इससे आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर देरी से पहुंचने और सुरक्षा में अनदेखी का आरोप लगाया गया था।

Published on:

19 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में VIP मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार TI हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप…

