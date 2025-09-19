रायपुर में VIP मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार TI हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप…

उनके स्थान पर डीडी नगर के टीआई एसएन ङ्क्षसह को कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मौदहापारा टीआई रवीन्द्र ङ्क्षसह को डीडी नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह पुलिस लाइन से मुकेश शर्मा को मौदहापारा टीआई बनाकर भेजा गया। मुकेश इससे पहले विधानसभा थाना प्रभारी रह चुके हैं। इसके साथ ही शील आदित्य कुमार ङ्क्षसह को पुरानी बस्ती थाना प्रभारी बनाया गया है। मनीष तिवारी को माना टीआई बनाया गया है।