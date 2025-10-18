CG News: NIT के छात्र सरकारी स्कूली बच्चों को सिखा रहे JEE के गुर, दो दिन एक-एक घंटे देते हैं गाइडेंस

डीएमसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि एनआईटी के स्टूडेंट्स बहुत ही सम्मानीय है। क्योंकि जिस उम्र में दूसरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घूमने-फिरने में लगे होते हैं। उसमें यहां के स्टूडेंट्स सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को एक-एक घंटा निकालकर स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने का काम करते हैं। ये अपने नोट्स और स्टडी मटेरियल भी देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी और अच्छी हो सकें। हर स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देता है, जो काफी अच्छा है।