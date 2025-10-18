Patrika LogoSwitch to English

CG News: NIT के छात्र सरकारी स्कूली बच्चों को सिखा रहे JEE के गुर, दो दिन एक-एक घंटे देते हैं गाइडेंस

CG News: सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को एनआईटी के स्टूडेंट्स की मेंटरशिप मिल रही है। हर स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट्स को मेंटर करता है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 18, 2025

CG News: NIT के छात्र सरकारी स्कूली बच्चों को सिखा रहे JEE के गुर, दो दिन एक-एक घंटे देते हैं गाइडेंस

CG News: रायपुर जिले में स्कूली स्टूडेंट्स को जेईई-नीट के लिए क्लासेस और गाइडेंस दी जा रही है। एनआईटी के लगभग 300 स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जेईई की तैयारी के लिए गाइड कर रहे हैं। इस फायदा भी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। पिछले बार कराए गए कार्यक्रम के तहत 7 सरकारी स्कूल के 7 स्टूडेंट्स को आईआईटी और 14 स्टूडेंट्स को एनआईटी में प्रवेश मिला है।

रायपुर डीएमसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन के तहत सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को एनआईटी के स्टूडेंट्स की मेंटरशिप मिल रही है। हर स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट्स को मेंटर करता है। इससे स्कूली छात्र-

छात्राओं को जेईई

नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने में काफी सहूलियत मिलती है। जिले में जेईई नीट की क्लासेस भी संचालित होती है, जो संभवत: दिसंबर माह से शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्यक्रम है, जो परामर्शदाताओं को अपने ज्ञान, क्षमताओं और अनुभव को प्रशिक्षुओं के साथ साझा करने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है, ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षक बनने में सहयोग मिल सके।

डीएमसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि एनआईटी के स्टूडेंट्स बहुत ही सम्मानीय है। क्योंकि जिस उम्र में दूसरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स घूमने-फिरने में लगे होते हैं। उसमें यहां के स्टूडेंट्स सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को एक-एक घंटा निकालकर स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने का काम करते हैं। ये अपने नोट्स और स्टडी मटेरियल भी देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी और अच्छी हो सकें। हर स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देता है, जो काफी अच्छा है।

पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद क्लासेस

जिले में स्कूल के पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद उनके लिए जेईई-नीट की तैयारी के लिए क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। क्लासेस के लिए अभी पहले फेस में 3 हजार स्टूडेंट्स टेस्ट देने के लिए शामिल हुए थे। अभी दूसरे फेस के बाद क्लासेस शुरू हो जाएगी।

