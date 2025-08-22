छत्तीसगढ़ में कर्जदारों की लापरवाही से बढ़ा बैंकों पर बोझ, हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन हो रहा एनपीए, देखें रिपोर्ट

Non Performing Asset: प्रदेश में कर्ज लेने वाले मस्त हैं और वसूलने वाले जिम्मेदार पस्त हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल 6000 करोड़ से अधिक की लोन राशि लोग नहीं चुका रहे हैं। यह लोन बैंकों और सरकारी योजनाओं के तहत छोटे काम-धंधों से लेकर खेती-किसानी, घर, शिक्षा तक के लिए लिया गया है। लोन लेने के बाद समय पर चुका नहीं रहे हैं। इससे नॉन परफार्मिंग एसेट(एनपीए) बढ़ रहा है। बैंक वाले भी एनपीए राशि की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। वसूली की प्रक्रिया भी कई सालों से चल रही है।