जन्माष्टमी पर आज गुढ़ियारी में होगा भव्य दही हांडी, CM साय सहित कई हस्तियां होंगी शामिल…

Grand Dahi Handi: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दही हांडी लूट के उत्साह से रविवार को राजधानी सराबोर रहेगी। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में गुढ़ियारी में इसे भव्य रूप में मनाया जाएगा। उत्सव का यह 16वां साल है। जहां मुख्य आकर्षण इंडियन आइडल पवनदीप राजन और भजन गायिका गीता बेन रबारी की महफिल की धूम रहेगी।