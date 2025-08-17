Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

जन्माष्टमी पर आज गुढ़ियारी में होगा भव्य दही हांडी, CM साय सहित कई हस्तियां होंगी शामिल…

Grand Dahi Handi: सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में गुढ़ियारी में इसे भव्य रूप में मनाया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

जन्माष्टमी पर आज गुढ़ियारी में होगा भव्य दही हांडी, CM साय सहित कई हस्तियां होंगी शामिल...(photo-patrika)
जन्माष्टमी पर आज गुढ़ियारी में होगा भव्य दही हांडी, CM साय सहित कई हस्तियां होंगी शामिल...(photo-patrika)

Grand Dahi Handi: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दही हांडी लूट के उत्साह से रविवार को राजधानी सराबोर रहेगी। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में गुढ़ियारी में इसे भव्य रूप में मनाया जाएगा। उत्सव का यह 16वां साल है। जहां मुख्य आकर्षण इंडियन आइडल पवनदीप राजन और भजन गायिका गीता बेन रबारी की महफिल की धूम रहेगी।

Grand Dahi Handi: गुढ़ियारी में जन्माष्टमी महोत्सव

उत्सव समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई मंत्री, पार्टी संगठन मंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता समेत विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शामिल होंगे।

सितारों से सजेगी मनोरंजन की शाम

गोविंदा टोलियों के उत्साहवर्धन और दर्शकों के मनोरंजन के लिए देश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार मंच पर इंडियन आइडल चैंपियन पवनदीप राजन अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगे, तो वहीं विख्यात भजन गायिका गीता बेन रबारी भजनों से पूरे माहौल को भक्तिमय कर देंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 06:15 pm

Published on:

17 Aug 2025 06:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जन्माष्टमी पर आज गुढ़ियारी में होगा भव्य दही हांडी, CM साय सहित कई हस्तियां होंगी शामिल…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.