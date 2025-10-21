Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग (Photo Patrika)
Raipur News: रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में दीपावली की शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन मौके पर मौजूद दुकानदारों और सेल्समैनों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
मिली जानकारी के अनुसार, दुकान में दीपावली के अवसर पर पूजा के लिए दिया जलाया गया था। इसी दौरान दिया कपड़ों के संपर्क में आ गया और आग तेजी से फैलने लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सेल्समैनों ने आग बुझाकर स्थिति संभाल ली।
फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि दुकानदारों की तत्परता सराहनीय है और उन्होंने आग बुझाने की प्रक्रिया को मॉनीटरिंग के तहत रखा। पंडरी कपड़ा मार्केट में दीपावली के समय यह घटना एक सावधानी का उदाहरण बन गई है। प्रशासन और नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस तरह की परिस्थितियों में शांति बनाए रखें और तुरंत प्रशासन या फायर ब्रिगेड को सूचित करें।
रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में First Cry कपड़ा दुकान में लगी आग को दुकानदारों और सेल्समैनों की तत्परता के जरिए समय रहते नियंत्रित किया गया। घटना ने यह संदेश दिया कि त्योहार की खुशियों के बीच सुरक्षा और सावधानी सर्वोपरि है।
