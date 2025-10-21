Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि दुकानदारों की तत्परता सराहनीय है और उन्होंने आग बुझाने की प्रक्रिया को मॉनीटरिंग के तहत रखा। पंडरी कपड़ा मार्केट में दीपावली के समय यह घटना एक सावधानी का उदाहरण बन गई है। प्रशासन और नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस तरह की परिस्थितियों में शांति बनाए रखें और तुरंत प्रशासन या फायर ब्रिगेड को सूचित करें।