Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Raipur News: दीपावली के अवसर पर पूजा के लिए दिया जलाया गया था। इसी दौरान दिया कपड़ों के संपर्क में आ गया और आग तेजी से फैलने लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 21, 2025

Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग (Photo Patrika)

Raipur News: रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में दीपावली की शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लेकिन मौके पर मौजूद दुकानदारों और सेल्समैनों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

मिली जानकारी के अनुसार, दुकान में दीपावली के अवसर पर पूजा के लिए दिया जलाया गया था। इसी दौरान दिया कपड़ों के संपर्क में आ गया और आग तेजी से फैलने लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सेल्समैनों ने आग बुझाकर स्थिति संभाल ली।

फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि दुकानदारों की तत्परता सराहनीय है और उन्होंने आग बुझाने की प्रक्रिया को मॉनीटरिंग के तहत रखा। पंडरी कपड़ा मार्केट में दीपावली के समय यह घटना एक सावधानी का उदाहरण बन गई है। प्रशासन और नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस तरह की परिस्थितियों में शांति बनाए रखें और तुरंत प्रशासन या फायर ब्रिगेड को सूचित करें।

रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में First Cry कपड़ा दुकान में लगी आग को दुकानदारों और सेल्समैनों की तत्परता के जरिए समय रहते नियंत्रित किया गया। घटना ने यह संदेश दिया कि त्योहार की खुशियों के बीच सुरक्षा और सावधानी सर्वोपरि है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 200 स्वच्छता दीदियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सम्मान, कवर्धा को सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प

CG News: 200 स्वच्छता दीदियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सम्मान, कवर्धा को सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प
रायपुर

Road Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

मौत (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक
रायपुर

CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी
रायपुर

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.