CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था।