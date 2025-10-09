Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

CG News: समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था।

वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि पिछले खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी।

Updated on:

09 Oct 2025 02:36 pm

Published on:

09 Oct 2025 02:35 pm

Raipur

रायपुर

छत्तीसगढ़

