PRSU Fee Hike: रविशंकर यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ा झटका! 46% तक बढ़ी एग्जाम फीस, विरोध में उतरी ABVP

ABVP ने विश्वविद्यालय के हर साल 5 प्रतिशत शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि यदि हर साल इसी तरह फीस बढ़ाई जाती रही तो आने वाले समय में उच्च शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से दूर हो जाएगी। रायपुर महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को अवसर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार फीस बढ़ाकर छात्रों पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्र हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।