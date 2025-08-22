छत्तीसगढ़ से पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, अब सभी शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी यात्री बसें, मिलेगा लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से देशभर के लिए बसे चलेंगी। हर साल राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों से दूसरे राज्यों में 1,50,000 से ज्यादा यात्री हर साल सफर करते है। लेकिन, बसों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कोरोनाकॉल के बाद से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसकी कवायद चल रही है। इससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
दूसरी तरफ आवागमन के साधन बढ़ने से लोगों को ट्रेन की टिकटों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों को आसानी से बसों से उनके रूट से आवागमन करने का लुफ्त मिलेगा। बता दें कि इस समय देशभर के 9 राज्यों के 18 महत्वपूर्ण शहरों के लिए राजधानी रायपुर से लेकर अन्य शहरों से यात्री बसों का संचालन होता है।
छत्तीसगढ़ से सटे हुए ओडिशा के जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तरप्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर, तेलंगाना में हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में विशाखापट्नम और दिल्ली जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें अधिकांश यात्री स्थानीय डेस्टिनेशन के साथ धार्मिक यात्रा पर जाते है।
छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों के लिए करीब 100 बसों का संचालन रायपुर के साथ ही अन्य शहरों से होता है। रायपुर से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, गोवा, इंदौर, जबलपुर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के लिए बस चलती है। वहीं दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ से पटना, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, आरकू-वैली, विशाखापट्टनम, इंदौर और भोपाल सहित अन्य शहरों के लिए बसों का संचालन किया जाता है।
यात्री सुविधाओँ को बढ़ाने के साथ ही देशभर के विभिन्न राज्यों को जोड़ने के लिए ऑपरेटरों को टूरिस्ट परमिट मिलेगा। राज्य परिवहन प्राधिकार आवेदनों की जांच और सुनवाई कर इसे जारी करेंगे। -एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग