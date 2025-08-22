छत्तीसगढ़ से पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, अब सभी शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी यात्री बसें, मिलेगा लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से देशभर के लिए बसे चलेंगी। हर साल राजधानी रायपुर सहित अन्य शहरों से दूसरे राज्यों में 1,50,000 से ज्यादा यात्री हर साल सफर करते है। लेकिन, बसों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कोरोनाकॉल के बाद से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसकी कवायद चल रही है। इससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी।