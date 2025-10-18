पेटेंटेड डिवाइस खाद्यान्न भंडारण की सुरक्षा और गुणवत्ता में बड़ा कदम, अब अनाज में कीट पहचान आसान

इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीविशाल त्रिपाठी और डॉ पीपी पल्तानी ने बताया कि डिवाइस की मदद से कीटों के ध्वनिक संवेदी डेटा के माध्यम से कीट संक्रमण की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान आविष्कार मुख्यत: कटाई के बाद कीटों का पता लगाने से संबंधित है। इसमें अभी 9 से ज्यादा प्रकार के कीटों का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ऐप भी डेवलप किया गया है जो सभी डेटा को प्रोसेस कर जानकारी देता है। इसे पेटेंट भी मिल चुका है। यह पेटेंट खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता, सुरक्षा और संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।