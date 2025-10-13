Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है

Patrika Interview: जाने-माने गायक रूप कुमार राठौड़ राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मधुर आवाज भावपूर्ण गायकी से देशभर में पहचान बनाने वाले राठौड़ ने अपने संगीत सफर, रियलिटी शो की हकीकत और देशभक्ति गीतों से जुड़ी भावनाओं पर खुलकर बात की।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

ताबीर हुसैन

Oct 13, 2025

सिंगर रूपकुमार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सिंगर रूपकुमार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Patrika Interview: जाने-माने गायक रूप कुमार राठौड़ राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मधुर आवाज भावपूर्ण गायकी से देशभर में पहचान बनाने वाले राठौड़ ने अपने संगीत सफर, रियलिटी शो की हकीकत और देशभक्ति गीतों से जुड़ी भावनाओं पर खुलकर बात की। पत्रिका से हुई इस विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि एक साधना है। पारिवारिक परंपरा, जिम्मेदारी और नई पीढ़ी के कलाकारों को लेकर उनकी सादगी भरी बातें दिल कोछू जाती हैं।

छत्तीसगढ़ी फोक यूजिक पर अपनी राय रखते हुए उन्हाेंने कहा कि यहां का फोक संगीत बहुत समृद्ध और मशहूर है। छत्तीसगढ़ी लोकधुनों का इस्तेमाल अभी तक बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। अगर इसे सही मंच मिले, तो यह पूरे भारत में अपनी पहचान बना सकता है।

Q. आप एक संगीतकार परिवार से आते हैं। ऐसी विरासत से जुड़े होने का कितना दबाव महसूस होता है और कितनी प्रेरणा मिलती है?

A. निश्चित ही जिम्मेदारी होती है। जिस घराने से हम ताल्लुक रखते हैं, उसकी मर्यादा और परंपरा को निभाना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

Q. आजकल रियलिटी शो बच्चों को स्टार बना रहे हैं, कलाकार नहीं। इस पर आपकी राय क्या है?

A. आपने बहुत सही कहा। आजकल रियलिटी शो बच्चे को स्टार तो बना देते हैं, लेकिन कलाकार नहीं बनाते। ये स्टार जल्दी चमकते हैं और जल्दी ओझल भी हो जाते हैं। इंडियन आइडल जैसे कई सीजन हो चुके हैं लेकिन पहले के विजेताओं का अब कोई नाम नहीं सुनाई देता। हर साल नया स्टार आता है और पुराना भुला दिया जाता है।

Q. आपने लगभग हर विधा में गाया है। किस विधा में आपको सबसे अधिक संतोष मिलता है?

A. मुझे देशभक्ति गीत गाने में सबसे ज्यादा संतोष मिलता है। जब फौजियों या उनके परिवारों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो एक अलग ही आनंद आता है। वो सच्ची आत्मिक खुशी होती है।

Q. अक्सर कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में कनेक्शन से काम मिलता है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है?

A. देखिए, शुरुआत कनेक्शन से हो सकती है, लेकिन टिकना सिर्फ आपकी मेहनत और प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगर आपमें दम है, तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, वरना किसी का संबंध ज्यादा दूर तक नहीं चला सकता।

ये भी पढ़ें

CG के सेकंड टॉपर बने अभिषेक से इंटरव्यू में पूछा- सरकार से जुड़ कर काम कर रहे हैं, क्या सीख मिली? जानें उनका जवाब
रायपुर
UPSC Interview Questions:

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भोरमदेव अभयारण्य में तितली सम्मेलन का दूसरा संस्करण संपन्न, 5 नई प्रजातियों की हुई पहचान, संख्या बढ़कर 134…

अभयारण्य में तितली के 5 नई प्रजातियाें की पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Online fraud (Photo source- SBNRI)
रायपुर

CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

रायपुर

राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति
रायपुर

जमीन फर्जीवाड़े में कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं, दस्तावेज लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे पीड़ित, जानें मामला

जमीन फर्जीवाड़े .(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.