Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है

Patrika Interview: जाने-माने गायक रूप कुमार राठौड़ राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मधुर आवाज भावपूर्ण गायकी से देशभर में पहचान बनाने वाले राठौड़ ने अपने संगीत सफर, रियलिटी शो की हकीकत और देशभक्ति गीतों से जुड़ी भावनाओं पर खुलकर बात की। पत्रिका से हुई इस विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि एक साधना है। पारिवारिक परंपरा, जिम्मेदारी और नई पीढ़ी के कलाकारों को लेकर उनकी सादगी भरी बातें दिल कोछू जाती हैं।