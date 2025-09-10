फार्मेसी में 15 सितंबर से एडमिशन का खेल शुरू, 70% कॉलेजों को मिली पीसीआई मंजूरी

इसमें से एक कॉलेज दुर्ग जिले में भी है। शेष प्रदेश के अन्य जिलों में शुरू होंगे। पिछले एक-दो साल से पीसीआई की मान्यता में देरी हो रही है। इस वजह से पिछले साल फार्मेसी के कुछ कॉलेजों को मान्यता काउंसलिंग का एक चरण पूरा होने के बाद दी गई थी। इससे विद्यार्थियों को भी कम मौके मिले थे। फर्जीवाड़े के बाद दोबारा निरीक्षण, कठघरे में कॉलेज: रायपुर के एक निजी फार्मेसी कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगे थे कि संचालकों ने मान्यता और संबद्धता के लिए दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा किया है।