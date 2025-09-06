Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: कमल तोड़ने तालाब में उतरे, सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की डूबने से मौत

CG News: ड्यूटी के बाद महिला मित्र जो सीएसवीटीयू की मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के साथ उतई इलाके में उनके प्लॉट का निरीक्षण करने पहुंचे थे।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 06, 2025

CG News: कमल तोड़ने तालाब में उतरे, सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की डूबने से मौत
CG News: भिलाई स्थित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. भास्कर चंद्राकर (37) की गुरुवार को पतोरा गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई। वे कमल का फूल तोड़ने के लिए तालाब में उतरे थे और जलकुंभी में फंस गए।

उतई थाना पुलिस ने बताया कि डॉ. चंद्राकर ड्यूटी के बाद महिला मित्र जो सीएसवीटीयू की मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के साथ उतई इलाके में उनके प्लॉट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वापसी के दौरान तालाब में कमल के फूल तोड़ने उतर गए। लेकिन जलकुंभी में पैर फंसने से वे निकल नहीं पाए।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

06 Sept 2025 12:11 pm

Published on:

06 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: कमल तोड़ने तालाब में उतरे, सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की डूबने से मौत

