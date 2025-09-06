CG News: कमल तोड़ने तालाब में उतरे, सीएसवीटीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार की डूबने से मौत

उतई थाना पुलिस ने बताया कि डॉ. चंद्राकर ड्यूटी के बाद महिला मित्र जो सीएसवीटीयू की मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के साथ उतई इलाके में उनके प्लॉट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वापसी के दौरान तालाब में कमल के फूल तोड़ने उतर गए। लेकिन जलकुंभी में पैर फंसने से वे निकल नहीं पाए।