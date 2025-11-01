नवा रायपुर में आज PM मोदी का दौरा! 6 मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध, एयरपोर्ट यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह…

वीवीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने वाले और राज्योत्सव मेला जाने वाले नागरिकों से अपील है कि निर्धारित मार्ग से आवागमन करें। तय पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों की पार्किंग करें। वीवीआईपी प्रवास पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी सुरक्षा जांच से नागरिकों को गुजरना पड़ेगा। इसलिए अवांछित वस्तुएं लेकर न जाएं। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। वीवीआईपी प्रवास के दौरान सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें ।