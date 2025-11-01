नवा रायपुर में आज PM मोदी का दौरा! 6 मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध, एयरपोर्ट यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह…

नवा रायपुर में आज PM मोदी का दौरा! 6 मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध(photo-patrika)
PM Modi CG Visit: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव में शामिल होने शनिवार सुबह पहुंचेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर उनके जहां-जहां कार्यक्रम है, वहां-वहां के प्रमुख मार्गों में कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहेगा। सुबह की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाने वालों को आधा घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। मोदी सुबह 9.40 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
इस समय की फ्लाइट से जाने वालों को आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। साथ ही उन्हें पुराने टर्मिनल का उपयोग करना होगा। सुरक्षा कारणों से आम यात्रियों की एंट्री कुछ देर के लिए बाधित होगी।
देवेन्द्र नगर व शहर की ओर से आने वाले
सेरीखेड़ी ब्रिज से नवा रायपुर विमानतल तिराहा- स्टेडियम टर्निंग से खूबचंद बघेल चौक -सीबीडी रेलवे स्टेशन चौक-राज्योत्सव तिराहा-मुक्तांगन तिराहा से दाहिने टर्न कर-परसट्टी चौक से दाहिने टर्न कर निमोरा प्रशासनिक अकादमी के सामने नहर पुलिया पार करके बाएं मुड़कर राज्योत्सव मेला के कनवेंशन सेंटर (पानी टंकी) के सामने पार्किंग पी-2 में वाहन खड़े करेंगे।
पचपेड़ीनाका, एक्सप्रेस वे की ओर से आने वाले
पचपेड़ीनाका चौक और एक्सप्रेस वे से बोरियाकला चौक -माना टर्निंग से एनएच-30 होकर भाठागांव ओवर ब्रिज-निमोरा ओवर ब्रिज-परसट्टी ओवरब्रिज के बाएं तरफ सर्विस रोड से ओवरब्रिज के नीचे से बाएं मुड़कर ग्राम परसट्ठी मोड़ से बाएं मुड़कर निमोरा प्रशासनिक एकादमी के सामने से दाहिने मुड़कर नहर पुलिया पार कर बाएं मुड़कर राज्योत्सव पार्किंग पी-2 में वाहन खड़े करेंगे।
पी-3 पास वाले-सेरीखेड़ी ब्रिज से नवा रायपुर विमानतल तिराहा- स्टेडियम टर्निंग से छोटा गोल चौक -कयाबांधा तिराहा-सीबीडी स्टेशन चौक से राज्योत्सव टर्निंग -रेलवे अंडरब्रिज पार कर बाएं मुड़कर राज्योत्सव स्थल गेट-3 से पार कर पार्किंग पी-3 में वाहन पार्क करेंगे।
पीएम एयरपोर्ट से सीधे सेक्टर-2 स्थित सत्यसाईं अस्पताल जाएंगे। 10.30 बजे तक यहां रहेंगे। इस कारण इस मार्ग में आम यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहेगा। इसके बाद सेक्टर-20 में ब्रह्मकुमारी भवन जाएंगे। इस मार्ग में भी ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका जाएगा।
इसके बाद सेक्टर 24 में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। फिर यहां से सेक्टर-23 में राज्योत्सव में शामिल होने जाएंगे। इस दौरान यह मार्ग भी कुछ समय के लिए बंद रहेगा। इस कारण इन मार्गों में सफर करने वाले पीएम के विजिट के पहले या बाद में सफर कर सकते हैं।
वीवीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने वाले और राज्योत्सव मेला जाने वाले नागरिकों से अपील है कि निर्धारित मार्ग से आवागमन करें। तय पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों की पार्किंग करें। वीवीआईपी प्रवास पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी सुरक्षा जांच से नागरिकों को गुजरना पड़ेगा। इसलिए अवांछित वस्तुएं लेकर न जाएं। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। वीवीआईपी प्रवास के दौरान सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें ।
