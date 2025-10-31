construction scam: करोड़ों खर्च के बाद भी छात्रावास की हालत खस्ता, 3 साल से खतरे में रह रहे बच्चे…

construction scam: निर्माण कार्य में न केवल ठेकेदार बल्कि इस भवन की मेजरमेंट करने वाले तत्कालीन इंजीनियर ने किस आधार पर भवन का मेजरमेंट कर सरकारी खजाने से भुगतान करवाते रहे इस पर भी जांच होनी चाहिए यह बात हम नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। छात्रावास के कर्मचारियों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल ठेकेदार ने अपने कुछ राजमिस्त्रियों को भेज कर मरम्मत तो करवा रहा है, लेकिन मरम्मत कार्य में भी केवल लीपापोती ही हो रही है। वही मरम्मत कार्य की जानकारी संबंधित विभागीय इंजीनियर को भी नहीं है।