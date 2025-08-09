CG News: पुलिस ने देशभर से गुमशुदा 814 बच्चों को किया बरामद, देखें किस राज्य से कितने बच्चे…

भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र से 2018 में बालिका लापता हो गई थी। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न राज्यों में उसकी तलाशी की। इस दौरान बिहार के छपरा से उसे बरामद किया गया। इसी तरह 2019 में बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की बच्ची सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकली थी। बाद में वह लापता हो गई थी, पुलिस ने 6 साल बाद उसे बरामद कर लिया।