CG News: पुलिस ने देशभर से गुमशुदा 814 बच्चों को किया बरामद, देखें किस राज्य से कितने बच्चे…

CG News: राज्य पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों से 814 लापता बच्चों को बरामद किया है। 1 से 31 जुलाई तक चले ऑपरेशन मुस्कान के तहत प्रदेश के कई जिलों की पुलिस ने यह सफलता हासिल की। डीजीपी अरुण देव गौतम के निर्देश पर टीमें गठित की गई थी।
सभी जिलों के एसपी ने गुमशुदा बच्चों की फाइलों को खंगालने के बाद पुलिस टीम को संभावित स्थानों में भेजकर बच्चों की तलाश की। इस दौरान 113 बालक एवं 701 बालिकाओं को बरामद किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 181 बच्चे दुर्ग पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसके अलावा बिलासपुर 151 एवं जांजगीर-चांपा पुलिस ने 60 बच्चों बरामद किया।
भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र से 2018 में बालिका लापता हो गई थी। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न राज्यों में उसकी तलाशी की। इस दौरान बिहार के छपरा से उसे बरामद किया गया। इसी तरह 2019 में बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की बच्ची सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकली थी। बाद में वह लापता हो गई थी, पुलिस ने 6 साल बाद उसे बरामद कर लिया।
उत्तरप्रदेश-9, बिहार- 6, मध्यप्रदेश- 24, आंध्रप्रदेश-4, तेलंगाना- 12, ओडिशा- 8, दिल्ली:-3, महाराष्ट्र- 31, पंजाब-1, हरियाणा- 1, गुजरात-3, राजस्थान-4, झारखंड-5, जमू-कश्मीर- 4, तमिलनाडु- 6, हिमाचल प्रदेश- 1