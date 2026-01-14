14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

Raipur to International flights: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दुबई, सिंगापुर और बैंकाक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने, इमिग्रेशन-कस्टम और कार्गो सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा की गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 14, 2026

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज (photo source- Patrika)

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज (photo source- Patrika)

Raipur to International flights: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही दुबई, सिंगापुर और बैंकाक के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इमिग्रेशन, कस्टम और वीजा कार्यालय के साथ ही कार्गो विमानों का संचालन शुरू होगा। हवाई कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को एक निजी होटल में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई।

Raipur to International flights: रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार

इस दौरान विदेश जाने वालों के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान शुरू करने प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ, जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू करने और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि रायपुर से हर साल 1 लाख से यात्री विदेश यात्रा करते हैं। इसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तत्काल प्रारंभ करने की आवश्यकता है। रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है।

केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड कर केंद्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सांसद ने इस सहमति के बाद अब तक हुई प्रगति, ठोस कार्ययोजना एवं स्पष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मोतीलाल साहू, एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाईच, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, आयुक्त नगर निगम विश्वदीप, एयरलाइन्स स्टेशन प्रबंधक के साथ ही समिति सदस्यगण जीएस बाम्बरा, श्रवण शर्मा, सुमीत सुशील, दीपेश पटेल शामिल रहे।

पार्किंग में अवैध वसूली पर जताई नाराजगी

सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि पिक एंड ड्रॉप करने के लिए वाहनों को 8 मिनट का समय देने कहा। इसके बाद शुल्क 25 रुपए से अधिक नहीं लेने की हिदायत दी। एंट्री-एग्जिट घड़ियो को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज करने तथा पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के भीतर वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने, टर्मिनल में महंगे खान-पान और बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा।

एयरपोर्ट से ई-बस

सांसद ने बैठक के दौरान शहर से एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए जल्दी ही सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि एयरपोर्ट से रायपुर से दुर्ग तक जल्दी ही इलेक्ट्रिक बस सेवा को शुरू किया जाएगा।

तीन माह में कैफे

Raipur to International flights: बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए। साथ ही एयरोब्रिज की संख्या बढ़ाने, इनलाइन बैगेजिंग सिस्टम लागू करने, एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा पुन: शुरू करने, पुराने टर्मिनल को कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित कर कृषि उत्पाद, वनोपज, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा।

वहीं कोल्ड स्टोरेज, पेरिशेबल कार्गो सुविधा, आधुनिक वेयरहाउस और फास्ट क्लियरेंस सिस्टम की कमी को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। रायपुर को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाने के लिए निजी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात कही। इसके लिए स्टाफ की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 08:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम! 15 जनवरी के बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम (photo source- Patrika)
रायपुर

3200 करोड़ घोटाला केस में बड़ा मोड़, EOW ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, विशेष न्यायालय का आदेश

ईओडब्ल्यू की सख्ती (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur Commissioner: कौन बनेगा रायपुर का पहला कमिश्नर? बंद लिफाफे में नाम, सरकार जल्द करेगी घोषणा

23 जनवरी से होगी पुलिसिंग की नई शुरुआत (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद, व्यवस्थाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
रायपुर

CG Strike: कलेक्टर दर पर वेतन के लिए हड़ताल पर गए चालक-हेल्पर, घरों तक नहीं पहुंची गाड़ियां

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.