रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि पिक एंड ड्रॉप करने के लिए वाहनों को 8 मिनट का समय देने कहा। इसके बाद शुल्क 25 रुपए से अधिक नहीं लेने की हिदायत दी। एंट्री-एग्जिट घड़ियो को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज करने तथा पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के भीतर वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने, टर्मिनल में महंगे खान-पान और बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा।