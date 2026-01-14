रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज (photo source- Patrika)
Raipur to International flights: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही दुबई, सिंगापुर और बैंकाक के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इमिग्रेशन, कस्टम और वीजा कार्यालय के साथ ही कार्गो विमानों का संचालन शुरू होगा। हवाई कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा एवं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को एक निजी होटल में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई।
इस दौरान विदेश जाने वालों के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान शुरू करने प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ, जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू करने और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि रायपुर से हर साल 1 लाख से यात्री विदेश यात्रा करते हैं। इसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तत्काल प्रारंभ करने की आवश्यकता है। रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है।
केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच रायपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड कर केंद्रीय कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सांसद ने इस सहमति के बाद अब तक हुई प्रगति, ठोस कार्ययोजना एवं स्पष्ट टाइमलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मोतीलाल साहू, एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाईच, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, आयुक्त नगर निगम विश्वदीप, एयरलाइन्स स्टेशन प्रबंधक के साथ ही समिति सदस्यगण जीएस बाम्बरा, श्रवण शर्मा, सुमीत सुशील, दीपेश पटेल शामिल रहे।
सांसद बृजमोहन ने एयरपोर्ट पार्किंग में चल रही मनमानी वसूली पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि पिक एंड ड्रॉप करने के लिए वाहनों को 8 मिनट का समय देने कहा। इसके बाद शुल्क 25 रुपए से अधिक नहीं लेने की हिदायत दी। एंट्री-एग्जिट घड़ियो को भारतीय मानक समय के अनुसार सिंक्रोनाइज करने तथा पिक-अप वाहनों को कम से कम 10 मिनट का फ्री समय देने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के भीतर वोकल फॉर लोकल के तहत छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने, टर्मिनल में महंगे खान-पान और बाहर किफायती कैफे एवं रेस्टोरेंट, यात्रियों और रिसीव करने वालों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा।
सांसद ने बैठक के दौरान शहर से एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए जल्दी ही सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि एयरपोर्ट से रायपुर से दुर्ग तक जल्दी ही इलेक्ट्रिक बस सेवा को शुरू किया जाएगा।
Raipur to International flights: बैठक में तीन माह के भीतर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करने के निर्देश दिए। साथ ही एयरोब्रिज की संख्या बढ़ाने, इनलाइन बैगेजिंग सिस्टम लागू करने, एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा पुन: शुरू करने, पुराने टर्मिनल को कार्गो टर्मिनल में परिवर्तित कर कृषि उत्पाद, वनोपज, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा।
वहीं कोल्ड स्टोरेज, पेरिशेबल कार्गो सुविधा, आधुनिक वेयरहाउस और फास्ट क्लियरेंस सिस्टम की कमी को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। रायपुर को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाने के लिए निजी निवेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की बात कही। इसके लिए स्टाफ की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया।
