CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

CG News: स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट परीक्षा में पलारी की उमा बारले ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र, परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और साल भेंटकर सम्मानित किया।