CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित (Photo Patrika)
CG News: स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट परीक्षा में पलारी की उमा बारले ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र, परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और साल भेंटकर सम्मानित किया।
उमा की सफलता पर छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षिक समन्वयक संघ के प्रांताध्यक्ष और समाजसेवी विक्रम राय गुरुजी परिवार सहित उनके निवास बेरला पहुंचे।
उन्होंने साल-श्रीफल भेंटकर बधाई दी और कहा कि उमा की उपलब्धि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर की बेटी ने यह सिद्ध कर दिया कि हौसला और लगन हो तो कोई भी मजबूरी आगे बढऩे से नहीं रोक सकती।
