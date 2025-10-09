Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

CG News: छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षिक समन्वयक संघ के प्रांताध्यक्ष और समाजसेवी विक्रम राय गुरुजी परिवार सहित उनके निवास बेरला पहुंचे।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित (Photo Patrika)

CG News: स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट परीक्षा में पलारी की उमा बारले ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र, परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और साल भेंटकर सम्मानित किया।

उमा की सफलता पर छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षिक समन्वयक संघ के प्रांताध्यक्ष और समाजसेवी विक्रम राय गुरुजी परिवार सहित उनके निवास बेरला पहुंचे।

उन्होंने साल-श्रीफल भेंटकर बधाई दी और कहा कि उमा की उपलब्धि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर की बेटी ने यह सिद्ध कर दिया कि हौसला और लगन हो तो कोई भी मजबूरी आगे बढऩे से नहीं रोक सकती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: लव ट्रायंगल ने ली जान! कमरे में खून से लथपथ मिली स्टाफ नर्स की लाश, जानें पूरा मामला

स्टाफ नर्स की लव ट्रायंगल में निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)
रायपुर

बस्तर की ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें क्यों हैं देशभर के लिए खास? जानें ‘बस्तर राइजिंग’ के जरिए!

बस्तर राइजिंग (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130-डी, CM साय ने कहा– बढ़ेगी विकास की रफ्तार

Narayanpur-Abujhmad connectivity (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बी-फार्मेसी, 60 सीटों पर होगा प्रवेश

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बी-फार्मेसी, 60 सीटों पर होगा प्रवेश
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.