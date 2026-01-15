Promotion News: बड़ी खुशखबरी… खनिज विभाग के अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें List

नई पदस्थापना के तहत पूर्णानंद वर्मा को संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में नियुक्त किया गया है। वहीं परमानंद खूंटे को भी संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि नरेंद्र कुमार निषाद को संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर में पदस्थ किया गया है।