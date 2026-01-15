15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Promotion News: बड़ी खुशखबरी… खनिज विभाग के अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें List

Promotion Breaking: हाल ही में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब तीन सहायक भौमिकीविदों को उप संचालक (भौमिकी) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 15, 2026

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

Promotion News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत देते हुए खनिज संसाधन विभाग में पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब तीन सहायक भौमिकीविदों को उप संचालक (भौमिकी) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में स्थानांतरित किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में पूर्णानंद वर्मा, परमानंद खूंटे और नरेंद्र कुमार निषाद शामिल हैं।

देखें List

नई पदस्थापना के तहत पूर्णानंद वर्मा को संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में नियुक्त किया गया है। वहीं परमानंद खूंटे को भी संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि नरेंद्र कुमार निषाद को संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर में पदस्थ किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 06:49 pm

Published on:

15 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Promotion News: बड़ी खुशखबरी… खनिज विभाग के अधिकारियों को मिली पदोन्नति, देखें List

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Paddy Spoil: छत्तीसगढ़ में 26 करोड़ का धान खराब, बैज का सरकार पर हमला, बोले- नहीं पचा पाए धान

छत्तीसगढ़ में 26 करोड़ का धान खराब (photo source- Patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Lithium Mine: देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी, खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का बड़ा कारनामा

छत्तीसगढ़ लिथियम खदान की नीलामी (photo source- Patrika)
रायपुर

CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, अब खुलेंगे कई पोल राज़

CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, शशांक चौपड़ा से 22 जनवरी तक सख्त पूछताछ, अब खुलेंगे कई पोल राज़(Photo-AI)
रायपुर

धान खरीदी व्यवस्था पर आमने-सामने कांग्रेस–BJP

रायपुर

23 जनवरी को रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच, आज रात से शुरू होगी टिकट बिक्री, जानें कीमत

आज रात से इंडिया-न्यूजीलैंड मैच का टिकट मिलेगा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.