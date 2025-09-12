एक्शन लेते ही काम पूरा! संपत्ति कर के बड़े बकायादार की दुकानें सील करते ही 5 लाख बकाया टैक्स जमा…

इसके बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया था। गुरुवार को सील बंद करने की कार्रवाई निगम के राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई। सील बंदी के दौरान किराएदार मृदुल शर्मा द्वारा मालिक रोहित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल तथा विमला देवी अग्रवाल की ओर से स्थल पर 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसी जोन 5 के अंतर्गत भक्त माता वार्ड 67 में व्यावसायिक परिसर के बकायादार माया तिवारी के नाम से बकाया राशि 331328 रुपए होने पर सील बंदी के बाद बकाया राशि का भुगतान किया गया।