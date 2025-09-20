CG News: रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वालों पर निगम की सख्ती, FDR होगी राजसात…

नगर निगम के अनुसार ऐसे मामलों में करीब 20 करोड़ रुपए की राशि अभी तक निगम में जमा है। नियमों के तहत भवन स्वामी जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर प्रमाणपत्र निगम में प्रस्तुत करते हैं, तभी उनकी एफडीआर राशि वापस की जाती है। लेकिन सैकड़ों लोगों ने न तो सिस्टम लगाया और न ही राशि वापस लेने की पहल की।