CG News: रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वालों पर निगम की सख्ती, FDR होगी राजसात…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वालों पर अब नगर निगम का शिकंजा कसने लगा है। जिन भवन स्वामियों ने नक्शा पास कराते समय निगम में एफडीआर जमा कराई थी, लेकिन बाद में सिस्टम नहीं लगवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।
नगर निगम के अनुसार ऐसे मामलों में करीब 20 करोड़ रुपए की राशि अभी तक निगम में जमा है। नियमों के तहत भवन स्वामी जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर प्रमाणपत्र निगम में प्रस्तुत करते हैं, तभी उनकी एफडीआर राशि वापस की जाती है। लेकिन सैकड़ों लोगों ने न तो सिस्टम लगाया और न ही राशि वापस लेने की पहल की।
इसी कड़ी में जोन-7 के वार्ड 62 का मामला सामने आया है। यहां भवन स्वामियों द्वारा 2012 से 2015 के बीच बैंक में जमा की गई 11 लाख 4 हजार 141 रुपए की एफडीआर राशि को नगर निगम ने राजसात करने की कार्रवाई की है।
अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के दिनों में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेहद जरूरी है। इसके बावजूद लोग इसे लगाने में लापरवाही बरतते हैं, जिस पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।