महतारी प्रतिमा खंडन के विरोध में रायपुर बंद का ऐलान! JCP का आंदोलन जारी, दुकानों पर पड़ा असर...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी (JCP) ने महाबंद का ऐलान किया है। अस्मिता और आस्था पर चोट के रूप में देखी जा रही महतारी प्रतिमा खंडन की घटना को लेकर पार्टी के नेताओं ने कहा कि तेलीबांधा स्थित वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना राज्य की संस्कृति और भावनाओं पर हमला है।
रायपुर के सुन्दर नगर के इलाकों में भी दुकानों को बंद कराया जा रहा है और आंदोलन जारी रखा गया है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने यह बंद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की बात कही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। शहर के कई प्रमुख चौक-चौराहों पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं।
इस घटना के बाद राजधानी समेत पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी राज्य की पहचान हैं और ऐसी घटनाएं असहनीय हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर शहर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।
