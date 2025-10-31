महतारी प्रतिमा खंडन के विरोध में रायपुर बंद का ऐलान! JCP का आंदोलन जारी, दुकानों पर पड़ा असर…

रायपुर के सुन्दर नगर के इलाकों में भी दुकानों को बंद कराया जा रहा है और आंदोलन जारी रखा गया है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने यह बंद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की बात कही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। शहर के कई प्रमुख चौक-चौराहों पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं।