रायपुर

रायपुर में ठप हो सकती है रैपिडो सर्विस! सैकड़ों चालक हड़ताल पर, जानें मामला…

Raipur Drivers Strike: रायपुर में रैपिडो चालकों की बड़ी हड़ताल। भाड़ा कम करने के विरोध में 100 से ज्यादा रैपिडो पार्टनर और ऑटो चालक BTI मैदान में जुटे। एप डिलीट कर रैपिडो के बहिष्कार का ऐलान।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

राजधानी में रैपिडो को तगड़ा झटका (Photo source- Patrika)
राजधानी में रैपिडो को तगड़ा झटका (Photo source- Patrika)

Raipur Drivers Strike: रायपुर में रैपिडो को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। भाड़ा कम करने के विरोध में 100 से ज़्यादा रैपिडो पार्टनर और ऑटो चालक हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि रैपिडो कंपनी लगातार भाड़ा घटा रही है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रैपिडो चालकों ने साफ चेतावनी दी है कि वे रायपुर में रैपिडो से बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे।

Raipur Drivers Strike: रैपिडो एप डिलीट करने की तैयारी

इसी को लेकर आज BTI मैदान में दर्जनों चालक जुटे और विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रैपिडो एप को सैकड़ों की संख्या में डिलीट करने की तैयारी चल रही है। चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे कामकाज का बहिष्कार करेंगे।

Published on:

14 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में ठप हो सकती है रैपिडो सर्विस! सैकड़ों चालक हड़ताल पर, जानें मामला…

