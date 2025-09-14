रायपुर में ठप हो सकती है रैपिडो सर्विस! सैकड़ों चालक हड़ताल पर, जानें मामला…

Raipur Drivers Strike: रायपुर में रैपिडो को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। भाड़ा कम करने के विरोध में 100 से ज़्यादा रैपिडो पार्टनर और ऑटो चालक हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि रैपिडो कंपनी लगातार भाड़ा घटा रही है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रैपिडो चालकों ने साफ चेतावनी दी है कि वे रायपुर में रैपिडो से बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे।