ड्रग्स रैकेट में नेताओं-बड़े कारोबारियों के नाम, होटल-क्लब संचालकों पर भी अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

Raipur Drugs racket: राजधानी में ड्रग्स का नशा तेजी से बढ़ा है। इसके चलते तस्करी भी बढ़ी है। दिल्ली-मुंबई के ड्रग्स माफिया एमडीएमए जैसी ड्रग्स यहां बेच रहे हैं। नव्या और अयान का मुंबई में ज्यादा आना-जाना था। वहां से ड्रग्स लाकर स्थानीय होटल और क्लब संचालकों और उनके मैनेजरों के जरिए छोटी-छोटी टेक्नो और एनीमल पार्टी का आयोजन करते थे। जांच में आरोपियों के मोबाइल से 1000 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं, जिन्हें प्रारंभिक रूप से ड्रग्स कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर माना जा रहा है।