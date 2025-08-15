CG News: मारपीट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर, रसूखदारों ने दिया था वारदात को अंजाम

आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार ग्राम खैरा थाना पामगढ़ निवासी संतुराम कश्यप अपने पत्नी बहरतीन बाई के साथ ग्राम कुलीपोटा के एक फार्म हाउस में चौकीदारी करता है। 10 अगस्त की रात दंपति कमरे में सो रहा था, तभी 11 अगस्त को तड़के करीब 2.30 बजे तीन युवक दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। उनमें से एक ने खुद को चांपा का सचिन सलूजा बताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और सेठ को बुलाने की बात कहने लगा। विरोध करने पर युवकों ने संतुराम के साथ मारपीट की।