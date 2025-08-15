Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: मारपीट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर, रसूखदारों ने दिया था वारदात को अंजाम

CG News: 10 अगस्त की रात दंपति कमरे में सो रहा था, तभी 11 अगस्त को तड़के करीब 2.30 बजे तीन युवक दरवाजा खोलकर अंदर घुसे।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

फार्म हाउस में चौकीदारी के साथ किया मारपीट (Photo source- Patrika)
CG News: ग्राम कुलीपोटा स्थित एक फार्म हाउस में चौकीदारी कर रहे दंपति पर 3 युवकों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपियों ने न केवल चौकीदार को पीटा बल्कि कमरे में तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया है। विडंबना यह है मारपीट के आरोपी रसूखदार लोगों पर सिटी कोतवाली पुलिस मेहरबान है।

CG News: युवकों ने संतुराम के साथ की मारपीट

आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार ग्राम खैरा थाना पामगढ़ निवासी संतुराम कश्यप अपने पत्नी बहरतीन बाई के साथ ग्राम कुलीपोटा के एक फार्म हाउस में चौकीदारी करता है। 10 अगस्त की रात दंपति कमरे में सो रहा था, तभी 11 अगस्त को तड़के करीब 2.30 बजे तीन युवक दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। उनमें से एक ने खुद को चांपा का सचिन सलूजा बताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और सेठ को बुलाने की बात कहने लगा। विरोध करने पर युवकों ने संतुराम के साथ मारपीट की।

आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज

CG News: कमरे में रखे टीवी और बोर पैनल को तोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपियों द्वारा अश्लील गालियां दी जाती रहीं। हमले में संतुराम के कान में चोट आई। पीड़ित के मुताबिक तीनों आरोपी शराब के नशे में थे, जिनमें से एक चांपा के रसूखदार सचिन सलूजा पिता विजय सलूजा राजा इंगले पिता रविंद्र इंगले सहित एक आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज है। लेकिन पुलिस चार दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है।

विजय कुमार पांडेय, एसपी: मामले की जानकारी मुझे है। इस संबंध में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए सिटी कोतवाली को आदेशित करता हूं। ताकि माहौल खराब न हो।

Updated on:

15 Aug 2025 03:53 pm

Published on:

15 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: मारपीट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर, रसूखदारों ने दिया था वारदात को अंजाम

