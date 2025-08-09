CAF jawan’s beaten: Video: मासूम बेटे को गोद में लेकर खड़े सीएएफ जवान से 3 आरक्षकों ने की मारपीट, हंगामे के बाद तीनों लाइन अटैच

अंबिकापुर. कोंडागांव में पदस्थ सीएएफ कैंप के एक आरक्षक के साथ रघुनाथपुर पुलिस चौकी के 3 आरक्षकों द्वारा मारपीट करने का मामला (CAF jawan's beaten) सामने आया है। घटना के दौरान आरक्षक अपने मासूम बेटे को गोद में लिए हुए था। मारपीट की घटना के विरोध में सीएफ जवान व ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे तथा जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी आरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं मामले की जांच जारी है।