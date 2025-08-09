CAF jawan’s beaten: Video: मासूम बेटे को गोद में लेकर खड़े सीएएफ जवान से 3 आरक्षकों ने की मारपीट, हंगामे के बाद तीनों लाइन अटैच

अंबिकापुर. कोंडागांव में पदस्थ सीएएफ कैंप के एक आरक्षक के साथ रघुनाथपुर पुलिस चौकी के 3 आरक्षकों द्वारा मारपीट करने का मामला (CAF jawan's beaten) सामने आया है। घटना के दौरान आरक्षक अपने मासूम बेटे को गोद में लिए हुए था। मारपीट की घटना के विरोध में सीएफ जवान व ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे तथा जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी आरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं मामले की जांच जारी है।
सरगुजा जिले के रघुनाथपुर दर्रीडीह निवासी राजमल एक्का सीएएफ (CAF jawan's beaten) का जवान है। वह कोंडागांव में पदस्थ है। इन दिनों छुट्टी में वह गांव आया है। 2 दिन पूर्व वह अपने बच्चे और एक मित्र के साथ छठी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था।
इस दौरान बटवाही हाथी विचरण क्षेत्र में हाथियों की सक्रियता के चलते वह (CAF jawan's beaten) अन्य ग्रामीणों के साथ सडक़ किनारे रुक गया। इसी दौरान रघुनाथपुर चौकी में पदस्थ तीन आरक्षक उमेश खोटेया, अनिल बड़ा व एक अन्य वहां पहुंचे और सभी से गाली-गलौज शुरु कर दी। इस पर सीएएफ जवान ने गाली देने का विरोध किया। इसी बात पर तीनों पुलिसकर्मी वाहन से उतरे और उसके साथ मारपीट (CAF jawan's beaten) की।
घटना (CAF jawan's beaten) की जानकारी जैसे ही बटवाही गांव के लोगों को मिली, वे बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सीएएफ जवान ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा।
पुलिस प्रशासन ने मामले (CAF jawan's beaten) को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरक्षक को फिलहाल लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।