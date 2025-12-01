Patrika LogoSwitch to English

Raipur Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित की जानकारी देने वाले को मिलेगा 5 हजार इनाम, 6 माह से फरार है सूदखोर

Tomar Brothers: राजधानी रायपुर पुलिस ने कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी या उसके ठिकाने की जानकारी देगा उसे यह इनाम दिया जाएगा।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 01, 2025

रोहित तोमर (Photo source- Patrika)

रोहित तोमर (Photo source- Patrika)

Raipur Tomar Brothers: कई दिनों से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर की जानकारी देने वाले को 5 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। पुलिस ने रोहित पर इनाम घोषित किया है। रोहित करीब 6 माह से फरार चल रहा है। उसका भाई हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में 8 केस दर्ज हुए हैं। इस मामले में फिलहाल रोहित फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगी हुई हैं।

Raipur Tomar Brothers: हत्या, अपहरण, ब्लैकमेलिंग के मामले

दोनों भाइयों के खिलाफ पहले से अलग-अलग थानों में हत्या, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, दुष्कर्म जैसे दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में वर्ष 2013 में टिकरापारा इलाके में हत्या के एक मामले में उनकी रिव्यू पीटिशन को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वीरेंद्र, रोहित के अलावा उनकी पत्नी व भतीजे के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं।

पुरानीबस्ती, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर में 8 केस दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों ने पीड़ित नरेश सचदेवा को 2.5 लाख देकर 20 लाख वसूला, गोपाल कुमार को 2 लाख देकर 28 लाख वसूले। हरीश कछवाने को 3.5 लाख व जयदीप बनर्जी को 16 लाख देकर चारगुना राशि वसूली है।

शहर में वसूली का बड़ा गिरोह

रायपुर में तोमर बंधु सूदखोरी और जबरन वसूली के बड़े गिरोह के रूप में जाने जाते हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में इनके कारण आतंक का माहौल बना हुआ था। कई कारोबारी, व्यापारी और आम नागरिक इनका शिकार हो चुके हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित की जानकारी देने वाले को मिलेगा 5 हजार इनाम, 6 माह से फरार है सूदखोर

