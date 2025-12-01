Raipur Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित की जानकारी देने वाले को मिलेगा 5 हजार इनाम, 6 माह से फरार है सूदखोर

Raipur Tomar Brothers: कई दिनों से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर की जानकारी देने वाले को 5 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। पुलिस ने रोहित पर इनाम घोषित किया है। रोहित करीब 6 माह से फरार चल रहा है। उसका भाई हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में 8 केस दर्ज हुए हैं। इस मामले में फिलहाल रोहित फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगी हुई हैं।