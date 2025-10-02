Vijayadashami 2025: आज चूर-चूर होगा रावण का अहंकार, कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी तो कहीं रामलीला, बारिश डाल सकती है खलल

Vijayadashami 2025: राजधानी में विजयादशमी का त्योहार परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर में रावण दहन के बड़े आयोजन होंगे। इसके अलावा गली-मोहल्लों में भी अहंकारी रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। शहर में पांच फीट से लेकर 101 फीट तक के रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। प्रमुख आयोजन स्थलों पर आकर्षक आतिशबाजी के साथ रामलीला का मंचन भी होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं। जाम की स्थिति न बनें इसके लिए यातायात पुलिस ने पार्किंग स्थल बनाए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने आयोजकों को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को बारिश के आसार भी हैं।