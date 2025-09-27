स्वाइन फ्लू से राहत! लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव, डॉक्टर बोले- चिंता की बात नहीं…

एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन आंबेडकर अस्पताल डॉ. आरके पंडा ने कहा की अभी सीजनल सर्दी, खांसी व वायरल फीवर का समय है। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आने से राहत है। जिन्हें पहले से दूसरी बीमारियां है, उन्हें रिस्क हो सकता है, ङ्क्षचता की बात नहीं है। भीड़ में जाएं तो मॉस्क लगाना अच्छा विकल्प है। इससे न धूल व प्रदूषण से भी बचाव होगा।