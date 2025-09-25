युवा डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पोस्टमार्टम करने से किया इंकार, जानें मामला…

Doctors Protest: नारायणपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बुधवार को शासन-प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए नक्सलियों का पोस्टमार्टम करने से इंकार कर दिया। बीते नौ महीने से नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता (सीआरएमसी) नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया।
दरअसल, 22 सितंबर को अबूझमाड़ में मारे गए दो सेंट्रल कमेटी सदस्यों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाए गए थे। इस दौरान डॉक्टरों ने मांग पूरी किए बिना पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. हिमांशु सिन्हा ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक सीआरएमसी भत्ता नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि काम समय पर किया जाता है, लेकिन हमारा भत्ता अब तक अटका हुआ है। हम चाहते हैं कि शीघ्र भुगतान किया जाए।
Doctors Protest: मामले पर सीएमएचओ नारायणपुर एस.एस. राज ने कहा कि यह राज्य स्तरीय विषय है और अक्टूबर-नवंबर में बजट आवंटन के बाद एक हते के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी।