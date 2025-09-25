युवा डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पोस्टमार्टम करने से किया इंकार, जानें मामला…

दरअसल, 22 सितंबर को अबूझमाड़ में मारे गए दो सेंट्रल कमेटी सदस्यों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाए गए थे। इस दौरान डॉक्टरों ने मांग पूरी किए बिना पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. हिमांशु सिन्हा ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक सीआरएमसी भत्ता नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि काम समय पर किया जाता है, लेकिन हमारा भत्ता अब तक अटका हुआ है। हम चाहते हैं कि शीघ्र भुगतान किया जाए।