Raipur News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर खड़े बांग्लादेशी विमान का किराया पहुंचा 5 करोड़, 7 अगस्त को गिरा था विमान का पैनल

स्वामी विवेकानंद विमानतल के अधिकारियों का कहना है कि अब हायर लेवल पर लीगल निर्णय होगा। भारत का पहला मामला है कि किसी+ विदेशी एयरलाइन का विमान एयरपोर्ट में इतने लंबे समय से खड़ा है। इसकी सूचना देने के बाद भी बंग्लादेश सरकार और एयरक्राट कंपनी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। विमान का आगे क्या करना है इसके संबंध में डीजीसीए निर्णय लेगा। बता दें कि 2019 में बांग्लादेश यूनाइटेड एयरवेज के इंजीनियर की टीम ने विमान को ठीक कराने की कोशिश कर 300 मीटर विमान को खिसकाया भी गया। इसके बाद आज तक विमान की सुध लेने तक नहीं आया।