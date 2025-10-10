CG Cabinet Decision: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा! 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर से होगी धान खरीदी

CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से धान समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इस निर्णय से किसानों के चेहरे पर दीपावली से पहले खुशी की लहर देखी जा रही है और उन्हें अपने फसल के उचित मूल्य मिलने का भरोसा मिला है।