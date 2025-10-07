दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सीजन शुरू होने से पहले ही अलग-अलग क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी भरत भूषण व संजय कुमार नंद की टीम ने खाद्य वस्तुओं की जांच में जुट गई है। सोमवार को जिले की लगभग 10 दुकानों से 12 के करीब सैंपल एकत्रित कर लिए हैं।
विभाग की टीम ने दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थों सहित मिठाइयों, अन्य डिब्बा और बेसन, सूजी, मैदा, पैकेट बंद खाने की वस्तुओं पर नजर रख रही है। सोमवार को लाटाबोड़, सिकोसा, हल्दी, बेलोदी क्षेत्र की दुकानों से सूजी, बेसन, मैदा, सिंघाड़ा का 10 -12 सैंपल लिया गया। जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।
विभाग मुताबिक रक्षाबंधन के समय मिठाइयों का सैंपल लिया गया था। जांच में तीन मिठाइयां अमानक पाई गई। अब फिर विभाग मिठाइयों का सैंपल ले रहा है। लोगों से अपील भी की कि मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतें।
