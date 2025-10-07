दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी…

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सीजन शुरू होने से पहले ही अलग-अलग क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी भरत भूषण व संजय कुमार नंद की टीम ने खाद्य वस्तुओं की जांच में जुट गई है। सोमवार को जिले की लगभग 10 दुकानों से 12 के करीब सैंपल एकत्रित कर लिए हैं।