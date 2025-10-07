Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी…

CG News: बालोद जिले में त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है।

less than 1 minute read

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 07, 2025

दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी...(photo-patrika)

दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सीजन शुरू होने से पहले ही अलग-अलग क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी भरत भूषण व संजय कुमार नंद की टीम ने खाद्य वस्तुओं की जांच में जुट गई है। सोमवार को जिले की लगभग 10 दुकानों से 12 के करीब सैंपल एकत्रित कर लिए हैं।

CG News: रक्षाबंधन के समय लिए तीन सैंपल अमानक मिले

विभाग की टीम ने दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थों सहित मिठाइयों, अन्य डिब्बा और बेसन, सूजी, मैदा, पैकेट बंद खाने की वस्तुओं पर नजर रख रही है। सोमवार को लाटाबोड़, सिकोसा, हल्दी, बेलोदी क्षेत्र की दुकानों से सूजी, बेसन, मैदा, सिंघाड़ा का 10 -12 सैंपल लिया गया। जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।

विभाग मुताबिक रक्षाबंधन के समय मिठाइयों का सैंपल लिया गया था। जांच में तीन मिठाइयां अमानक पाई गई। अब फिर विभाग मिठाइयों का सैंपल ले रहा है। लोगों से अपील भी की कि मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 05:07 pm

Published on:

07 Oct 2025 05:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / दूध, मिठाई, बेसन, सूजी और मैदा के 10 सैंपल लिए गए, खाद्य विभाग की सख्त निगरानी…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पति ने पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर की आत्महत्या, दो मासूम बच्चे अनाथ, जानें क्या थी वजह..?

पति ने पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर की आत्महत्या, दो मासूम बच्चे अनाथ, जानें क्या थी वजह..?(photo-patrika)
बालोद

शिक्षक ऐप और पोर्टल में व्यस्त, पढ़ाई प्रभावित… शिक्षा विभाग की डिजिटल प्रक्रिया बनी चुनौती

शिक्षक ऐप और पोर्टल में व्यस्त, पढ़ाई प्रभावित... शिक्षा विभाग की डिजिटल प्रक्रिया बनी चुनौती(photo-patrika)
बालोद

Suicide: तीजा गई पत्नी नहीं लौटी, परेशान युवक ने साड़ी से लगाई फांसी, मौत

Suicide| पत्रिका फाइल फोटो।
बालोद

Path of Conscience : नगर की बिटिया मेघा डोसी ने चुना संयम का मार्ग

तीन नवंबर को राजस्थान के देशनोक नगर में मेघा डोसी आचार्य श्रीरामलाल मसा से संयम पथ की दीक्षा लेंगी। उनके साथ संभावित पांच और बहन दीक्षा अंगीकार करेंगी। दीक्षा के बाद वे जैन साध्वी बन जाएंगी।
बालोद

CG News: बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल! हस्ताक्षर अभियान शुरू, दर नहीं घटे तो होगा आंदोलन

CG News: बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल! हस्ताक्षर अभियान शुरू, दर नहीं घटे तो होगा आंदोलन(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.