त्यौहार से पहले महंगी हुई मिठाइयाँ! दूध-खोवा के दाम बढ़े, कीमतों में 20 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी

संघ ने खोवा (160 ग्राम तक) के लिए 49 रुपए, खोवा (180 ग्राम तक) के लिए 55 रुपए, गाय की दुग्ध 60 रुपए प्रति लीटर, भैंस की दुग्ध 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने का निर्णय लिया। संघ ने कटघोरा नगर और आसपास के सभी होटल संचालकों एवं डेयरी मालिकों से अपील की है कि वे दरों पर सहमति प्रदान करें। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक नई दरों पर सहमति नहीं बनी तो 26 अगस्त से कटघोरा क्षेत्र में दुग्ध का वितरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।