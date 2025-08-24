त्यौहार से पहले महंगी हुई मिठाइयाँ! दूध-खोवा के दाम बढ़े, कीमतों में 20 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ऊर्जाधानी में दुग्ध के दाम बढ़ गए हैं। दुग्ध उत्पादक संघ ने दाम बढ़ा दिया है। इसका असर दुग्ध से बनने वाले सभी उत्पादों पर पड़ा है। पनीर से लेकर खोवा और मिठाइयां तक महंगी हो गई हैं। दामों में वृद्धि ऐसे समय हुई है, जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं।
इसका सीधा असर लोगाें की जेब पर पड़ेगा। पिछले कई माह से दुग्ध उत्पादक संघ कीमतों में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहा था। इस पर मिष्ठान विक्रेता संघ और दुग्ध उत्पादक संघ के बीच सहमति बन गई है। नई दरें अगस्त माह की पहली तारीख से लागू हो गई हैं।
इसके अनुसार दुग्ध की कीमताें में थोक मूल्य पर प्रति लीटर चार रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। दुग्ध उत्पादक संघ मिष्ठान विक्रेता संघ को गाय की दुग्ध 45 रुपए के बजाए 49 रुपए प्रति लीटर के भाव से दे रहा है। जबकि भैंस की दुग्ध प्रति लीटर 55 रुपए से बढ़कर 60 रुपए पहुंच गई है।
कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी का असर दुग्ध से बनने वाले सभी उत्पादों पर देखा जा रहा है। मिष्ठान विक्रेता संघ कोरबा ने मिठाइयों की दरों में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है। कई दुकानों में यह बढ़ोत्तरी लागू हो गई है। पिछले माह तक 360 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने वाला पनीर 400 रुपए प्रति किलो के दर से बिक रहा है। वहीं खोवा के दाम भी वृद्धि दर्ज की गई है। खोवा के दाम में किलो पर 80 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है।
जुलाई तक खोवा 480 रुपए किलो पर बिक रहा है, जो अब बढ़कर 560 रुपए तक पहुंच गया है। मिठाई दुकानों के काउंटर से बिकने वाले दुग्ध और दही के दाम भी बढ़ोत्तरी हुई है। पहले अगस्त से दही 120 रुपए किलो बिक रहा है, जो पहले 100 रुपए के भाव से बिक रहा था। मिष्ठान विक्रेता संघ ने मिठाइयों की कीमताें में बढ़ोत्तरी की है। मिठाइयों के दाम में प्रति किलो 20 से 40 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है।
इसी माह से त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। इस दिन से विघ्नहर्ता गणपति बाबा जगह जगह विराजित होंगे। लड्डू सहित अन्य मिठाइयों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा आने वाले माह में नवरात्री और अक्टूबर में दशहरा का त्योहारा है। अक्टूबर में ही दीपावली है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों के दाम में बढ़ोत्तरी का असर लोगों पर पड़ेगा। दाम बढ़ाने से जेब और ढीली होंगी।
कटघोरा में व्यवसायियों की हुई बैठक, गाय और भैंस के दुग्ध की कीमतें बढ़ाने का निर्णय , नई दरों पर सहमति नहीं देने पर 26 से बंद होगी आपूर्ति इधर, कोरबा में दुग्ध की कीमतें बढ़ने के बाद कटघोरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में दुग्ध का व्यवसाय करने वाले लोगों की एक बैठक संपंन्न हुई। इसमें कटघोरा दुग्ध व्यवसायी संघ ने दुग्ध और खोवा की नई दरों को तय किया। इसमें दुग्ध और इससे बनने वाले उत्पादों के दाम पर सहमति बनाई गई।
संघ ने खोवा (160 ग्राम तक) के लिए 49 रुपए, खोवा (180 ग्राम तक) के लिए 55 रुपए, गाय की दुग्ध 60 रुपए प्रति लीटर, भैंस की दुग्ध 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने का निर्णय लिया। संघ ने कटघोरा नगर और आसपास के सभी होटल संचालकों एवं डेयरी मालिकों से अपील की है कि वे दरों पर सहमति प्रदान करें। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक नई दरों पर सहमति नहीं बनी तो 26 अगस्त से कटघोरा क्षेत्र में दुग्ध का वितरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
दुग्ध की कीमतों में बढ़ोत्तरी के पीछे संघ का कहना है कि पशुओं के दाना और पैरा कुट्टी की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उस स्थिति में गाय और दुग्ध की कीमतों में बढ़ोत्तरी करना जरुरी है। कटघोरा की बैठक में कटघोरा दुग्ध व्यापारी संघ का गठन किया गया। संगठन की कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न हुआ। चैतराम यादव को अध्यक्ष, जितेंद्र सारथी को उपाध्यक्ष, सभापति यादव को सचिव तथा मोहमद अनस को कोषाध्यक्ष की जिमेदारी सौंपी गई।
दुग्ध उत्पादन से कोरबा जिले में पांच से छह हजार परिवार जुड़े हैं। इसकी जानकारी दुग्ध उत्पादक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि दूध के दाम में 4 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। इस बढ़ोत्तरी को शर्मा ने जायज बताया है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में कोरबा में दुग्ध की मांग बढ़ी है।