कोरबा की यादें ताज़ा… रेलवे ब्रिज से पैदल और साइकिल निकालते लोग, 30 साल पुराना Photo वायरल

Korba Photo Viral: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तीस साल पुरानी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में लोग सर्वमंगला रेलवे ब्रिज से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल और स्कूटर को हाथ से पकड़कर पटरियों पर चल रहा है। इस नजारे को देखकर कोरबा के बुजुर्ग और पुराने वाशिंदे सोशल मीडिया पर अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। पुराने लोग बताते हैं कि यह तस्वीर करीब 30 साल पहले की है।