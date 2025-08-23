Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

कोरबा की यादें ताज़ा… रेलवे ब्रिज से पैदल और साइकिल निकालते लोग, 30 साल पुराना Photo वायरल

Korba Photo Viral: कोरबा जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तीस साल पुरानी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में लोग सर्वमंगला रेलवे ब्रिज से गुजरते दिखाई दे रहे हैं।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

कोरबा की यादें ताज़ा... रेलवे ब्रिज से पैदल और साइकिल निकालते लोग(photo-patrika)
Korba Photo Viral: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तीस साल पुरानी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में लोग सर्वमंगला रेलवे ब्रिज से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल और स्कूटर को हाथ से पकड़कर पटरियों पर चल रहा है। इस नजारे को देखकर कोरबा के बुजुर्ग और पुराने वाशिंदे सोशल मीडिया पर अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। पुराने लोग बताते हैं कि यह तस्वीर करीब 30 साल पहले की है।

Korba Photo Viral: फोटो सोशल मीडिया में हुआ वायरल

उस दौर में हसदेव नदी पर बने लोहे के रेलवे ब्रिज से न सिर्फ मालगाड़ियां गुजरती थीं, बल्कि आम लोग भी इसे रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे। पैदल आने-जाने के साथ-साथ छोटे वाहन भी लोग इस ब्रिज से निकाल लेते थे। खासकर मां सर्वमंगला मंदिर तक पहुंचने के लिए अधिकांश लोग इसी ब्रिज का सहारा लेते थे।

शहरवासियों का कहना है कि कोरबा ने समय के साथ विकास की कई नई मंजिलें तय की हैं। पहले जहां यह एकमात्र ब्रिज था, वहीं अब यहां नया रेलवे ब्रिज और लोगों के लिए अलग से पुल भी बन चुका है।

Published on:

23 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कोरबा की यादें ताज़ा… रेलवे ब्रिज से पैदल और साइकिल निकालते लोग, 30 साल पुराना Photo वायरल

