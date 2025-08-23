Raipur News: 40 स्टेशनों पर लगेंगे एस्केलेटरऔर लिफ्ट, रायपुर डिवीजन में चल रहा सर्वे

Raipur News: रेलवे की ओर से रायपुर डिवीजन के 40 से ज्यादा स्टेशनों का सर्वे कराया जा रहा है। यहां लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार एस्केलेटर, लिट और रैंप की सुविधा दी जाएगी। सर्वे के बाद प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। दरअसल रायपुर डिवीजन के कई रेलवे स्टेशन में लिट और एस्केलेटर की सुविधा नहीं है, इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।