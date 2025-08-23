Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: 40 स्टेशनों पर लगेंगे एस्केलेटरऔर लिफ्ट, रायपुर डिवीजन में चल रहा सर्वे

Raipur News: रायपुर डिवीजन के कई रेलवे स्टेशन में लिट और एस्केलेटर की सुविधा नहीं है, इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 23, 2025

Raipur News: 40 स्टेशनों पर लगेंगे एस्केलेटरऔर लिफ्ट, रायपुर डिवीजन में चल रहा सर्वे
40 स्टेशनों पर लगेंगे एस्केलेटर ,और लिफ्ट

Raipur News: रेलवे की ओर से रायपुर डिवीजन के 40 से ज्यादा स्टेशनों का सर्वे कराया जा रहा है। यहां लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार एस्केलेटर, लिट और रैंप की सुविधा दी जाएगी। सर्वे के बाद प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। दरअसल रायपुर डिवीजन के कई रेलवे स्टेशन में लिट और एस्केलेटर की सुविधा नहीं है, इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

कम जगह पर स्टैंडर्ड ब्रिज मॉडल

पुराने स्टेशनों पर जगह कम होने की वजह से वहां लंबा रैंप बनाया गया है। वहां एस्केलेटर और लिट की भी सुविधा नहीं है। जैसे की राजिम, अभनपुर और सीबीडी स्टेशन में जगह कम होने की वजह से यहां लंबा ब्रिज है। अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यहां रेलवे लिट की सेवा उपलब्ध कराएगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लंबे ब्रिज कम जगह वाले स्टेशनों में बनाए जाते हैं। यह रेलवे का स्टैंडर्ड ब्रिज मॉडल है और देशभर में ऐसे हजारों ब्रिज बनाए जा चुके हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए इन ब्रिजों को स्लोप के साथ तैयार किया गया है।

रायपुर डिवीजन में कई रेलवे स्टेशनों पर जगह कम होने की वजह से रैंप नहीं बन पाए हैं। इसलिए रेलवे ऐसे स्टेशनों का चिन्हांकन कर वहां लोगों की सुविधा के लिए एक्सेलेटर और लिट की सुविधा देगा। लिट की सुविधा अधिकतर स्टेशनों में दी जाएगी। एस्केलेटर उन्हीें स्टेशनों पर लगाया जाएगा, जहां की आबादी 25 हजार या उससे अधिक हो।

रायपुर डिवीजन के 40 से ज्यादा स्टेशन का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के अनुसार जिस स्टेशन में लिट और एस्केलेटर की आवश्यकता होगी वहां इसकी सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।

-अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर रेल मंडल

23 Aug 2025 01:07 pm

