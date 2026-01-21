CG Board Exam Date: 5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 16-17 मार्च से होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स…

5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा (photo source- Patrika)
CG Board Exam Date: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा निदेशालय ने ग्रेड 5 और 8 के सालाना एग्जाम का टाइमटेबल जारी कर दिया है। ये एग्जाम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होंगे। शेड्यूल के मुताबिक, ग्रेड 5 के एग्जाम 16 मार्च से शुरू होंगे, जबकि ग्रेड 8 के एग्जाम 17 मार्च से शुरू होंगे। हालांकि, CBSE और ICSE स्कूलों के स्टूडेंट्स इन एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। डिपार्टमेंट ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि स्टूडेंट्स अपना सिलेबस समय पर पूरा करें और एग्जाम की तैयारी करें।
जारी टाइमटेबल के अनुसार, क्लास 5 के एग्जाम सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक होंगे। क्लास 8 के एग्जाम सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होंगे। मार्क्स की बात करें तो, क्लास 5 के एग्जाम में कुल 50 मार्क्स होंगे, जिसमें 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। क्लास 8 के एग्जाम में कुल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा।
CG Board Exam Date: ऑर्डर में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल और अनएडेड प्राइवेट स्कूल (हिंदी और इंग्लिश मीडियम) के सभी स्टूडेंट्स को क्लास 5वीं और 8वीं के लिए सेंट्रलाइज़्ड एग्जाम में ज़रूर शामिल होना होगा। जो नॉन-एडेड प्राइवेट स्कूल CBSE या ICSE से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
