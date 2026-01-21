CG Board Exam Date: 5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 16-17 मार्च से होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स…

CG Board Exam Date: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा निदेशालय ने ग्रेड 5 और 8 के सालाना एग्जाम का टाइमटेबल जारी कर दिया है। ये एग्जाम बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होंगे। शेड्यूल के मुताबिक, ग्रेड 5 के एग्जाम 16 मार्च से शुरू होंगे, जबकि ग्रेड 8 के एग्जाम 17 मार्च से शुरू होंगे। हालांकि, CBSE और ICSE स्कूलों के स्टूडेंट्स इन एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। डिपार्टमेंट ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि स्टूडेंट्स अपना सिलेबस समय पर पूरा करें और एग्जाम की तैयारी करें।