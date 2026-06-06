IMD की भविष्यवाणी फेल! रायपुर से रूठी बारिश, अब 5 दिन बाद बरसने के आसार

प्रदेश में अगले 5 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। इस दौरान अंधड़ भी चल सकता है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मानसून अभी केरलम व उसके आसपास पहुंच चुका है। उसके प्रदेश में 15 जून तक दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में ओड़गी में 5, कुआकोंडा में 4, बड़े बचेली में 3, सुकमा, बलरामपुर, ताेंगपाल, कांसाबेल, मनोरा में 2-2 सेमी पानी गिरा। धमतरी, गादीरास व छिंदगढ़ में एक-एक सेमी बारिश हुई।