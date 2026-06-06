IMD की भविष्यवाणी फेल! रायपुर से रूठी बारिश, अब 5 दिन बाद बरसने के आसार

मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी (Photo-IANS)
रायपुर @पीलूराम साहू। Chhattisgarh Weather Update: प्रदेश के मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर फेल साबित हुई है। विभाग ने पिछले महीने 29 मई से प्रदेश में अंधड़, बारिश का पूर्वानुमान बताया था लेकिन, राजधानी में झुलसाने वाली धूप और उमस ने बेहाल कर रखा है। वहीं, बस्तर और सरगुजा संभाग में ही बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। रायपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से मामूली ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से डेढ़ डिग्री अधिक है।
प्रदेश में अगले 5 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। इस दौरान अंधड़ भी चल सकता है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मानसून अभी केरलम व उसके आसपास पहुंच चुका है। उसके प्रदेश में 15 जून तक दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में ओड़गी में 5, कुआकोंडा में 4, बड़े बचेली में 3, सुकमा, बलरामपुर, ताेंगपाल, कांसाबेल, मनोरा में 2-2 सेमी पानी गिरा। धमतरी, गादीरास व छिंदगढ़ में एक-एक सेमी बारिश हुई।
छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मानसून की तेज प्रगति को देखते हुए प्रदेश में अगले एक सप्ताह के दौरान प्री-मानसून गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून की एंट्री के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश का दौर शुरू होगा।
छत्तीसगढ़ में अभी राजनांदगांव जिला सबसे गर्म है। राजनांदगांव का तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक जिले में राहत मिलने की संभावना है।
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