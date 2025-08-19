Raipur News: एमबीबीएस में प्रवेश के लिए छह दिन का समय, पहले दिन हुआ 23 एडमिशन

Raipur News: पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के पहले दिन 23 छात्रों ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया। यहां स्टेट कोटे की 189 सीटें हैं। इनमें पहले राउंड में 186 सीटों का आवंटन किया गया है। 23 अगस्त तक एडमिशन लिया जा सकता है। पहले राउंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 90 फीसदी सीटों पर प्रवेश हो जाता है, जबकि निजी कॉलेजों में आधी सीटें से भी कम प्रवेश हो पाता है।
काउंसलिंग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, पहले दिन सामान्यत: एडमिशन की संख्या कम ही होती है। दरअसल, छात्रों को कई दस्तावेज बनवाने होते हैं, इसलिए ऐसा होता है।
दूसरे दिन से एडमिशन गति पकड़ता है। एडमिशन के लिए पहले राउंड में 6 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद खाली सीटों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी।