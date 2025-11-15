CGTT में अब तक 3 लाख 17 हजार अभ्यर्थी पास, प्राइमरी में 13.15% तो अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही हो पाए पास…

सीजीटेट 2026 में इस बार ज्यादा रूझान देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी शासन की ओर से लगभग 4708 पदों पर शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्यायाता भर्ती के लिए घोषणा की है और विभागीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। घोषणा के बाद से बीएड और डीएलएड पास अभ्यर्थी टेट का ही इंतजार कर रहेे थे। इस बार अभ्यर्थी टेट पास करने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि वे शिक्षक भर्ती के मौके को खोना नहीं चाह रहे हैं।