गांजा तस्करी पर कड़ी कार्रवाई! कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई, दो-दो लाख रुपए जुर्माना…

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन अभियुक्तों अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर और कन्हैया सिंह को 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में रूपेन्द्र सिंह चौहान को दोषमुक्त किया गया। वहीं, सूरज वर्मा और पृथ्वी को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।